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بعد اقتراح تخفيض سن الزواج لـ 16 سنة..هذا ما تجنيه الفتاة نفسياً

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مصراوي Masrawy

بعد اقتراح تخفيض سن الزواج لـ 16 سنة..هذا ما تجنيه الفتاة نفسياً

09:30 م السبت 12 أغسطس 2017

بعد اقتراح تخفيض سن الزواج لـ 16 سنة..هذا ما تجنيه الفتاة نفسياً

بعد اقتراح تخفيض سن الزواج لـ 16 سنة.. هل سيُحفظ ح

كتبت- هاجر حاتم:

"تخفيض سن الزواج من 18 الى 16 سنة" اقتراح تقدم به أحمد سميح، عضو مجلس النواب بحجة لجوء الكثير من الأسر في المناطق الشعبية والقرى لتزويج الفتيات أقل من 18 عام بدون توثيق للعقود، مما يعرضهم لإهدار حقوقهم، ولكن الى اى مدى يؤثر هذا الاقتراح على نفسية الفتاة؟

انتقد  الدكتور خالد لاشين مستشار العلاقات الأسرية والتربوية حول هذا الاقتراح، حيث أوضح ل"مصراوي" أنه غير مناسب، بل ويعمل على إهدار حقوق الفتيات بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن الفتيات في سن الـ 25 يتم هدر حقوقهم، فما بالك بمن هم أصغر سنًا.

وأوضح "لاشين" أن الفتاة في هذا العمر لا تعرف معنى المسؤولية، ولا هدف الزواج، ويزداد الامر سوءًا في حالة وجود الأطفال، خاصًة أن عقول غالبية الفتيات في هذا السن تشبه عقول الاطفال، والأمر نفسه ينطبق على الشباب.

وأكد "لاشين" أنه من بديلًا عن هذا الاقتراح، من الممكن أن يتم عمل حملات للتوعية لكلًا من الرجل والمرأة قبل الزواج، وهذا النظام تم تطبيقه بشكل ناجح في بعض من الدول الأجنبية، بحيث يتفهم كلًا من الطرفين مسؤوليات الزواج، وطرق التعامل الصحيحة مع شريك الحياة، والتربية السليمة للاطفال.

يذكر أن الحد الأدنى لـ سن الزواج القانوني في هو 18 عامًا، لكلًا من الفتيات والذكور.

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مصراوي Masrawy

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