أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

طاهر يعقد 3 ندوات لشرح لائحة النظام الأساسي لأعضاء الأهلي

Google+ Print
طاهر يعقد 3 ندوات لشرح لائحة النظام الأساسي لأعضاء الأهلي طاهر يعقد 3 ندوات لشرح لائحة النظام الأساسي لأعضاء الأهلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يعقد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، 3 ندوات بمقر النادي وفرعيه، أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين، للتحدث مع الأعضاء عن لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادي، والإجابة عن جميع الاستفسارات الخاصة بلائحة القلعة الحمراء، وأيضًا الفارق بينها وبين اللائحة الاسترشادية.

ومن المقرر أن يبدأ المهندس محمود طاهر، ندواته المفتوحة مع الأعضاء يوم الخميس المقبل بفرع الشيخ زايد، ثم يوم الجمعة بمقر الجزيرة، ثم يوم السبت بفرع مدينة نصر، علمـًا بأن الدعوة مفتوحة لكل الأعضاء للحضور.

شاهد أيضا

وكان مجلس إدارة النادي حدد يومي 25 و26 أغسطس الجاري، موعدًا لإقامة الجمعية العمومية الخاصة للتصويت على لائحة النظام الأساسي بالنادي، حيث يقام التصويت يوم 25 في فرع مدينة نصر و26 في فرع الجزيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)