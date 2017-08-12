طاهر يعقد 3 ندوات لشرح لائحة النظام الأساسي لأعضاء الأهلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يعقد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، 3 ندوات بمقر النادي وفرعيه، أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين، للتحدث مع الأعضاء عن لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادي، والإجابة عن جميع الاستفسارات الخاصة بلائحة القلعة الحمراء، وأيضًا الفارق بينها وبين اللائحة الاسترشادية.

ومن المقرر أن يبدأ المهندس محمود طاهر، ندواته المفتوحة مع الأعضاء يوم الخميس المقبل بفرع الشيخ زايد، ثم يوم الجمعة بمقر الجزيرة، ثم يوم السبت بفرع مدينة نصر، علمـًا بأن الدعوة مفتوحة لكل الأعضاء للحضور.

شاهد أيضا

وكان مجلس إدارة النادي حدد يومي 25 و26 أغسطس الجاري، موعدًا لإقامة الجمعية العمومية الخاصة للتصويت على لائحة النظام الأساسي بالنادي، حيث يقام التصويت يوم 25 في فرع مدينة نصر و26 في فرع الجزيرة.