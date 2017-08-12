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محافظ القليوبية يفتتح 9 مشروعات في بنها بتكلفة 70 مليون جنيه

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محافظ القليوبية يفتتح 9 مشروعات في بنها بتكلفة 70 مليون جنيه محافظ القليوبية يفتتح 9 مشروعات في بنها بتكلفة 70 مليون جنيه

التحرير

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افتتح اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية 9 مشروعات في مجالات التربية والتعليم والكهرباء والشباب والرياضة ومياه الشرب بمدينة بنها، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 70 مليون جنيه، اليوم السبت، في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وشملت المشروعات مدرسة دملو الإعدادية المشتركة بقرية دملو ومدرسة ميت الحوفيين الرسمية للغات بقرية ميت الحوفيين ومدرسة الرملة الثانوية ومدرسة الشهيد محمد مرسي شاهين بقرية كفر عطا الله ومحطة موزعات كهرباء كفر الجزار وملعبين لكرة القدم الخماسي بقريتي ميت عاصم وكفر سندنهور.

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وتضمنت أيضا افتتاح مشروع محطة المياه المرشحة بقرية بطا وقرية دجوى بتكلفة إجمالية بلغت 24 مليون جنيه لخدمة أهالى ثلاث قرى.

وقال المحافظ في بيان له إن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح مجموعة من المشروعات التي تم الانتهاء منها خاصة في مجالات رصف الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي وإضافة مدارس جديدة للمنظومة التعليمية بهدف تحسين جودة الخدمات لمواطني المحافظة.

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التحرير

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