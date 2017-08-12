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مشاجرة بالكراسي بين طبيب وإداري في مستشفى حكومي بكفر الشيخ

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مشاجرة بالكراسي بين طبيب وإداري في مستشفى حكومي بكفر الشيخ مشاجرة بالكراسي بين طبيب وإداري في مستشفى حكومي بكفر الشيخ

التحرير

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كتب - عمرو الشامي

شهد مستشفى حميات مطوبس بكفرالشيخ اليوم السبت واقعة مؤسفة بمشاجرة بين الطبيب "ع . ا . ب" و"ر.أ. أ" كاتب وإدارى بنفس المستشفى، وتطورت إلى تراشق بالكراسى أمام المرضى والموظفين.

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وأرسل اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على الفور، مفتشا ماليا وإداريا إلى مستشفى الحميات للوقوف على أسباب المشكلة وإعداد تقرير بالواقعة مع إخطار الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بمذكرة تفصيلية عن السيرة الذاتية للطبيب والتوصيات التي أوضحها رئيس المدينة في مذكرته لوكيلة الوزارة عن مستشفى الحميات والعاملين به.

من جانبها أكدت وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات الخاصة بضبط العمل وقدسيته داخل مستشفى الحميات بمطوبس، مشيرة غلأى إحالة الطرفين إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بعدما تحرر عن ذلك المحضر رقم 7652 إدارى مطوبس لسنة 2017. 

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