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وزير الداخلية يوافق على خفض الحد الأدنى للقبول بالشرطة إلى 60%

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وزير الداخلية يوافق على خفض الحد الأدنى للقبول بالشرطة إلى 60% وزير الداخلية يوافق على خفض الحد الأدنى للقبول بالشرطة إلى 60%

التحرير

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وافق اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم السبت، على مد فترة التقدم لاختبارات القبول بكلية الشرطة لهذا العام حتى الثلاثاء الموافق 22 أغسطس الجاري، كما وافق على أن يكون الحد الأدنى لمجموع الدرجات الخاص بالطلاب المتقدمين للالتحاق بنسبة60% بدلاً من 65%، وذلك للسماح للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالكلية الذين لم يتمكنوا من التقدم في الفترة السابقة بالتقدم للاختبارات.
 
يأتي ذلك نتيجة الإقبال الكثيف من طلبة الثانوية العامة للإلتحاق بكلية الشرطة، وفى إطار إتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم للمشاركة في العمل الوطني.

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