أخبار عاجلة

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أول فيديو لمحاولة إخماد حريق قطار «القاهرة - أسوان»

Google+ Print
أول فيديو لمحاولة إخماد حريق قطار «القاهرة - أسوان» أول فيديو لمحاولة إخماد حريق قطار «القاهرة - أسوان»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لمحاولة إخماد حريق شب بقطار «القاهرة - أسوان» رقم 160 في منطقة العياط بالجيزة - ولم يتبين صحته بعد.

وكان أحمد ناصر المتحدث الإعلامي لهيئة السكك الحديدية نفى اليوم السبت اندلاع حريق بالقطار المذكور. 

شاهد أيضا

وقال المتحدث الإعلامي للسكك الحديدية، إنه بعد انطلاق القطار رقم 160 من القاهرة فى طريقه إلى أسوان حدثت سخونة فى عجلة البوجى الأمامى للجرار نتيحة حرارة الجو، وتم إخمادها بالطفاية وتغيير الجرار، ولم ينتج عنها أى تأخيرات أو تعطيل لحركة القطارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)