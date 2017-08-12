أول فيديو لمحاولة إخماد حريق قطار «القاهرة - أسوان»

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحاولة إخماد حريق شب بقطار «القاهرة - أسوان» رقم 160 في منطقة العياط بالجيزة - ولم يتبين صحته بعد.

وكان أحمد ناصر المتحدث الإعلامي لهيئة السكك الحديدية نفى اليوم السبت اندلاع حريق بالقطار المذكور.

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وقال المتحدث الإعلامي للسكك الحديدية، إنه بعد انطلاق القطار رقم 160 من القاهرة فى طريقه إلى أسوان حدثت سخونة فى عجلة البوجى الأمامى للجرار نتيحة حرارة الجو، وتم إخمادها بالطفاية وتغيير الجرار، ولم ينتج عنها أى تأخيرات أو تعطيل لحركة القطارات.