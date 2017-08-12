مدير أمن دمياط: الحملات مستمرة لمواجهة الاتجار في المخدرات

دمياط - محمد إبراهيم:

قال مدير أمن دمياط، اللواء إيهاب خيرت، إن الحملات مستمرة لمواجهة العناصر الإجرامية النشطة، وما بحوزتهم من مواد مخدرة، مشيرًا إلى أن الحملة التي ترأسها بقرية "الشعراء" تعد البداية للضرب بيد من حديد على محاولات الخروج عن القانون.

وأضاف مدير الأمن، خلال زيارته القرية اليوم السبت والحديث مع عدد من الأهالي، أنه جرى تكثيف التواجد الأمني في قرية "البصارطة" وكذلك "الشعراء" لمكافحة جرائم المخدرات، مشيدًا بجهود الإدارات المختلفة بمديرية الأمن، وتابع: "مستمرون في التصدي لكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المواطنين".

وبيّن أنه من المقرر حسم ملف الشوارع المغلقة حول الاستراحة الخاصة به وكذلك في محيط مجمع الكنائس بميدان سرور قبل بدء العام الدراسي الجديد، بعد مطالبات من الأهالي بتيسير الحركة المرورية وفتح الطريق أسوة بما فعله الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم وقراره بفتح الشوارع أمام استراحته الخاصة.

وتعهد مدير الأمن ببذل الجهد ورفع الإشغالات الموجودة بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعد قرية "الشعراء" من أبرز المناطق الشهيرة بالإتجار في المواد المخدرة، وطالب عدد من قاطنيها مدير الأمن بالتصدي للخارجين عن القانون.​