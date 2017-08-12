محافظ الأقصر يبحث الاستعداد للمؤتمر الدولي لمنظمة الجمارك



الأقصر - محمد محروس:

بحث الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، اليوم السبت، مع محمد بدر محافظ الأقصر، الاستعدادات للمؤتمر الدولي لمنظمة الجمارك، والذي يعقد في بداية شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 120 من خبراء قطاع الجمارك، يمثلون أكثر من 30 دولة.

وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية إن المؤتمر يعقد لأول مرة بالشرق الأوسط وتستضيفه مصر، وتم اختيار محافظة الأقصر لعقد المؤتمر لما تتمتع به المحافظة من مقومات وإمكانات بالإضافة إلى تنشيط سياحة المؤتمرات بها.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن المؤتمر يتضمن عدة جلسات يتم خلالها مناقشة سبل تيسير التجارة المشروعة وحماية أمن الحدود والمنافذ والتنسيق الجمركي بين الدول، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المرتبطة بالعمل الجمركي مثل أنظمة الرقابة والتفتيش والحلول التقنية وأنشطة شركاء الجمارك في التجارة والنقل وخدمات الإمداد اللوجستية.

من جانبه، وجه محافظ الأقصر محمد بدر بتسخير كل إمكانات المحافظة للعمل على إنجاح المؤتمر معلنًا تقديم كل أوجه الدعم والتعاون مع المنظمين، لافتًا إلى أن انعقاد المؤتمر بمصر وبالتحديد في محافظة الأقصر فرصة كبرى لإضفاء خبرات واسعة في المجال الجمركي.​