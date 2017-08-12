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ترامب يكرر استعداده لإتخاذ "إجراءات عسكرية" ضد كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

يكرر استعداده لإتخاذ "إجراءات عسكرية" ضد

08:45 م السبت 12 أغسطس 2017

الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي ايمانو

واشنطن – (أ ف ب):

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ "إجراءات عسكرية" ضد كوريا الشمالية في حال لزم الأمر، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة مستعدة مع حلفائها لاتخاذ رزمة واسعة من الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية" لوضع حد للتهديد النووي الكوري الشمالي.

وتابع البيان أن "الرئيسين ترامب وماكرون التزما أيضا العمل معا ومع حلفائهما لتطبيق عقوبات الأمم المتحدة والعمل على أن تكون كوريا الشمالية خالية من السلاح النووي".

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت قبيل ذلك بشأن هذه المحادثة، أن "الرئيسين اتفقا على البقاء على اتصال خلال الأيام المقبلة".

كما دعا إيمانويل ماكرون في بيان السبت "الجميع إلى تحمل المسؤولية والعمل على تجنب أي تصعيد للتوترات" في شبه الجزيرة الكورية.

وتأتي تصريحات ترامب غداة تحذير للرئيس الصيني شي جينبينغ.

وكان الرئيس الصيني طلب من نظيره الأمريكي مساء الجمعة خلال اتصال هاتفي بينهما العمل على تجنب "الكلمات والافعال" التي يمكن أن "تفاقم" التوتر مع كوريا الشمالية. كما دعا الرئيس الصيني الطرفين إلى "ضبط النفس".

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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