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كونتي عن السقوط أمام بيرنلي: طرد كاهيل أفقدنا التركيز

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كونتي عن السقوط أمام بيرنلي: طرد كاهيل أفقدنا التركيز كونتي عن السقوط أمام بيرنلي: طرد كاهيل أفقدنا التركيز

التحرير

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قال الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، إن لاعبي فريقه فقدوا تركيزهم في مباراة بيرنلي عقب طرد المدافع جاري كاهيل أمام بيرنلي، وهو ما يعتبر وارد في كرة القدم، مشيدًا بما قدموه في الشوط الثاني وتقليصهم للنتيجة.

وتحدث «كونتي» خلال تصريحات عقب المباراة، عن الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم البلوز الجديد، مؤكدًا أنه مازال أمامه فرصة للتطور والظهور بشكل أفضل، خاصة أنه يتدرب بشكل قوي للتأقلم والوصول لجاهزية بدنية كبيرة.

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وسقط تشيلسي أمام بيرنلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب «ستامفورد بريدج»، لحساب الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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التحرير

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