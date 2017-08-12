مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا يصل القاهرة لبحث آخر التطورات

القاهرة - (د ب أ):

وصل إلى القاهرة مساء اليوم السبت الدكتور غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا قادما من تونس فى زيارة لمصر تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يبحث سلامة فى أول زيارة له بعد توليه مهام منصبه خلفا للألمانى مارتن كوبلر آخر التطورات الليبية.

وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى استقبال سلامة بأن مبعوث الأمم المتحدة سيلتقي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات من بينهم سامح شكري وزير الخارجية وأحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية وجهود التوصل إلى حل سياسى للأزمة الليبية وإجراء نتخابات فى البلاد.

يعد الدكتور غسان سلامة المبعوث السادس للأمم المتحدة بشأن ليبيا منذ بدء الأزمة الليبية عام 2011 وكان يعمل مستشارا سياسيا لبعثة الأمم المتحدة فى العراق (2003) حيث نجا من انفجار استهدف مقر البعثة فى ذلك الوقت كما عمل كبير مستشارى الأمين العام للأمم المتحدة بين عامى 2003-2005 ومرة أخرى فى أغسطس 2012 وفى عام 2016، وانضم إلى لجنة ولاية راخين (ميانمار) برئاسة الأمين العام الأسبق كوفي عنان كما عمل أستاذا فى العلاقات الدولية فى كلية العلوم السياسية فى باريس، وهو العميد المؤسس لمدرسة باريس للشؤون الدولية .