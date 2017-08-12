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حادث دهس بعد تفريق مظاهرات لليمين المتطرف في فيرجينيا الأمريكية 08:30 م السبت 12 أغسطس 2017

صدمت شاحنة عدد من المتظاهرين في مدينة شارلوتسفيل

كتب – محمد الصباغ:صدمت شاحنة عدد من المتظاهرين في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا الأمريكية، اليوم السبت، في أعقاب تفريق الشرطة تجمعًا لمؤيدي اليمين المتطرف والقوميين المناصرين لسيادة أصحاب البشرة البيضاء.ونقلت قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن شرطة المدينة أعلنت أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا.وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن الشاحنة صدمت مجموعة من المناهضين للقوميين المناصرين لسيادة أصحاب البشرة البيضاء. وكان مئات الأشخاص اشتبكوا وتبادلوا الهتافات والاعتداءات إثر أعمال عنف خلال مظاهرة للمؤيدين لسيادة البيض.وكان محافظ ولاية فيرجينيا قد أعلن فرض حالة الطوارئ في مدينة شارلوتسفيل، مع بعد أعمال عنف واشتباكات إثر مظاهرة لليمين المتطرف المناصر للبيض واجهها مظاهرة أخرى لمجموعات أمريكية مناهضة للفاشية ومؤيدة لحقوق ذوي البشرة السمراء.وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما شهدته المدينة قائلًا إنه على الجميع أن يتحدوا، وأدان "كل الكراهية" التي ظهرت في الاشتباكات. وأضاف عبر حسابه بموقع تويتر: "لا مكان لهذا النوع من العنف في أمريكا".جاءت المظاهرة بساحة جامعة فيرجينيا، اعتراضًا على خطط بإزالة تمثال الجنرال الأمريكي السابق "روبرت إدوارد لي"، واعتبر موقع "يو إس إيه" توداي" أن هناك سبب أخر خلف المظاهرة وهو بحسب ما ذكر أشخاص شاركوا فيها "البكاء على اليمين المتطرف".بدأ الأمر بدعوة لمسيرة احتجاجية تحمل اسم "وحّدوا اليمين"، وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت إن شرطة الشغب حاولت إنهاء الشغب بعد اشتباكات بين المتظاهرين وأخرين مؤدين لإزالة التمثال. وأضافت أن ولاية فيرجينيا، تيري ماكوليف، أعلن حالة الطوارئ واعتبر أن التجمع اليميني غير قانوني.بدأ الشد والجذب بشكل رئيسي من جانب مجموعات قومية مناصرة لأصحاب البشرة البيضاء وبين مجموعات مناهضة للفاشية، حينما بدأت الحشود في التوجه نحو مكان إقامة تمثال الجنرال "لي"، وهو قائد للقوات الفيدرالية في الحرب الأهلية الأمريكية في الفترة بين 1861 و1865.ورفع أحد الجانبين لافتات مناهضة للفاشية ومؤيدة لحركة "بلاك لايف ماتر"، في حين رفع الأخر أعلام الكونفدرالية "العنصرية" وهتفوا بعبارات نازية.

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