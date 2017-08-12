أخبار عاجلة

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الحوثيون يهددون بشن عمليات عسكرية واسعة ضد قوات التحالف العربي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الحوثيون يهددون بشن عمليات عسكرية واسعة ضد قوات التحالف العربي

07:58 م السبت 12 أغسطس 2017

الحوثيون يهددون بشن عمليات عسكرية واسعة ضد قوات التحالف العربي

ارشيفيه

صنعاء- (د ب أ)

هددت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم السبت، أنها والقوات الموالية لها ستشن عمليات عسكرية واسعة ضد قوات التحالف العربي بقيادة .

جاء ذلك في تصريح لمساعد المتحدّث باسم الجيش الموالي للحوثيين، العقيد عزيز راشد، نقلته قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، بعد ساعات من إعلانهم استهداف سفينة حربية للتحالف في ميناء المخا، جنوب غربي اليمن.

وقال راشد إن "استهداف سفينة حربية لما وصفها قوى العدوان ( في إشارة لقوات التحالف) يعتبر عملا نوعيا أصاب هدفه بدقة"، مشيرا إلى أن هذه السفينة رقم 13 تعد من السفن التي تم استهدافها من قبل القوات البحرية والدفاع الساحلي( قوات تابعة للحوثيين).

وأضاف راشد أن العمليات العسكرية ستكون واسعة وكبيرة جداً، وستكون مؤلمة اقتصادياً وعسكرياً، مشيرا إلى أنه تم إطلاق اليوم العمليات العسكرية الميدانية أو البحرية أو الصاروخية التي تنهال على ما وصفهم بالغزاة و المرتزقة وعلى العمق السعودي في مراحل تصعيدية كبيرة جداً من قبل الجيش واللجان الشعبية ( موالون وتابعون للحوثيين).

وتابع أن "الجيش واللجان الشعبية أصبحا من يتحكم بالعمليات العسكرية سواء البرية أو البحرية أو القوة الصاروخية المتعددة".

وبين أن "العلم العسكري لا يوجد فيه استهداف بوارج أو زوارق حربية أو عمليات نوعية عسكرية إلا بعد جمع معلومات عسكرية ميدانية واستخباراتية وكذلك أعمال إلكترونية دقيقة ورادارية، والتي لا يستطيع العدوان( التحالف) رصدها أو استهدافها لأنها بخبرات يمنية".

وعن السلاح المستخدم في استهداف سفينة اليوم أوضح راشد أنه سلاح بحري مناسب لاستهداف القوات البحرية والبوارج، ويعتبر تفوقا عسكريا يمنيا نجح كثيراً في استهداف البوارج التي تقوم بأعمال عدائية ضد اليمن حسب قوله.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصحة العالمية: مصابو الكوليرا باليمن يقتربون من نصف مليون حالة

    أخبار

  • الإمارات: وصول جثامين 4 جنود تحطمت طائرتهم المروحية في اليمن

    أخبار

  • إصابة إحدى مروحيات التحالف العربي باليمن بخلل فني

    أخبار

  • الجيش الوطني يعلن مقتل 11 عنصرا من الحوثيين في معارك باليمن

    أخبار

إعلان

33d8003003.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة