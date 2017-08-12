بالصور.. محافظ أسوان يراجع موقف تشغيل المرحلة الثانية لمصنع فوسفات السباعية

أسوان - إيهاب عمران:

عقد محافظ أسوان، اللواء مجدي حجازي، اجتماعًا موسعًا لمناقشة أسلوب تنفيذ الخطة الزمنية للتشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمصنع أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية بمنطقة السباعية شرق.

حضر الاجتماع النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب عن دائرة إدفو, والسكرتير العام المساعد للمحافظة عبد الناصر عبد الحميد، والمهندس عبد السلام الجبلي رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى جانب الدكتور عبد العزيز طنطاوي مدير وحدة الدراسات البيئية بجامعة أسوان، والدكتور كرار عمر رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، ورئيس جهاز شؤون البيئة بأسوان، ومدير عام البيئة بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بإعداد خطة زمنية للإجراءات التنفيذية لمصنع أسوان للأسمدة الفوسفاتية على أن يتم إرسال كل التفاصيل التي تم الاتفاق عليها لرئيس الوزراء.

كما لفت إلى أنه سيقوم اليوم بإصدار قرار بتشكل اللجنة الفنية المتخصصة التي تضم في عضويتها أساتذة ومتخصصين بجامعة القاهرة، وجهاز شؤون البيئة بالوزارة، وأساتذة بجامعة أسوان لتبدأ عملها على الفور بالمراجعة الفنية الشاملة للتشغيل التجريبي للمرحلة الثانية، والتي تستمر لمدة 9 أشهر طبقًا للناحية العلمية، ومن خلال التنسيق مع اللجنة المحايدة المقرر إجراؤها للقياسات البيئية والمتمثلة في إدارة الحرب الكيماوية بالقوات المسلحة.

وحرص المحافظ على الاستماع لعرض تفصيلي عن الخطة الزمنية لتشغيل المرحلة الثانية للمصنع، إلى جانب مقترحات وأراء المختصيين من التنفيذين والجامعة، فضلاً عن طرح وجهة نظر ممثلي الأهالي.

جدير بالذكر أن مشروع فوسفات السباعية متوقف عن العمل منذ عام 2011 لاعتراض الأهالي على موقع المصنع وعدم توفيق أوضاعه البيئية.​

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