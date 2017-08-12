أردوغان: العلاقات مع ألمانيا ستعود لطبيعتها عقب الانتخابات الألمانية

اسطنبول - (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية في ولاية إسبارطة جنوبي البلاد إن العلاقات بين تركيا وألمانيا من المرجح أن تصبح طبيعية بعد انعقاد الانتخابات في ألمانيا في سبتمبر المقبل.

وذكر أردوغان أنه يعتقد أن الانتقادات الأوروبية لتركيا جاءت نتيجة للسياسات الداخلية للدول الأوروبية، مشيرا إلى انتخابات عقدت قريبا في هولندا وتم قبلها مباشرة منع وزيرين تركيين من تنظيم حملات دعائية لصالح التعديلات الدستورية في مدن هولندية، مما أثار خلافا حادا بين البلدين.

وأضاف قائلاً: "دول أخرى مثل فرنسا والنمسا لجأت إلى أساليب مماثلة في وقت سابق، واليوم نرى ألمانيا تنتهج الاستراتيجية ذاتها، وأنا على ثقة بأنها ستعود إلى طبيعتها بعد الانتخابات"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية في إسبارطة بغرب تركيا.

وبعد منع وزراء أتراك من تنظيم حملات دعائية لصالح التعديلات الدستورية في مدن أوروبية رئيسية، اتهم أردوغان بعض القادة الأوروبيين بأنهم يتصرفون كالنازيين.

وتسبق التوترات في العلاقات مع ألمانيا الدورة الانتخابية الأخيرة لكنها تزايدت في الأشهر الأخيرة مع اعتقال الصحفي الألماني دينيس يوجيل والناشط الحقوقي بيتر شتويتنر الذي اعتقل هو والمديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية إديل إسر.