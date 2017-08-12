مران الأهلي| البدري يجتمع باللاعبين والجهاز الفني.. و«أزارو» يغيب

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عقد حسام البدري، المدير الفني للأهلي، محاضرة مع اللاعبين والجهاز الفني للمارد الأحمر، لمدة عشر دقائق قبل إنطلاق المران الجماعي، الذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وجاءت المحاضرة مع اللاعبين لمدة عشر دقائق، لحثهم على ضرورة المباراة المرتقبة، بالمصري البورسعيدي، بنهائي الكأس، وطالب اللاعبين باهمية اللقب، خاصة وأنه غائب الفريق لمدة عشر سنوات.

كما تغيب المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، عن المران الجماعي اليوم، في ظل استعداده للسفر إلى المغرب فجر الأحد، للانضمام إلى منتخب بلاده لمواجهة مالي يوم 28 أغسطس الجاري، ويوم 2 سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

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ولن يتمكن وليد أزارو من المشاركة في مباراة الأهلي المقبلة أمام المصري في نهائي كأس مصر، حيث أنه غير مسجل في قائمة الفريق المحلية الخاصة بالموسم الحالي.

ويعود أزارو إلى الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية عقب خوض مباراة مالي الثانية، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري، في تمام الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في نهائي كأس مصر.