السيسي يأمر بمحاسبة المتورطين في حادث تصادم قطاري الإسكندرية

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة اليوم السبت الانتهاء من تحقيقات تصادم قطارين على خط «القاهرة - الإسكندرية» ومحاسبة المقصرين فورا.

وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي اجتمع بوزير النقل هشام عرفات لمتابعة آخر تطورات الحادث الذي وقع أمس وأسفر عن 24 قتيلا و172 مصابا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على سرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية حول أسباب هذا الحادث الأليم، موجها بضرورة محاسبة المقصرين فورا وعدم التهاون معهم أيا كانت مواقعهم، على أن يتم عرض نتائج التحقيقات النهائية عليه فور التوصل إليها، وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها حيال محاسبة المسئولين عن الحادث.

وذكر السفير علاء يوسف - في بيان له- أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع تقريرا عن نتائج التحقيقات الأولية لملابسات الحادث، وفقا لما وصلت إليه لجنة التحقيق التي تم تشكيلها على وجه السرعة بالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة الرقابية.

وأوضح عرفات أن المؤشرات المبدئية تفيد بأن حادث التصادم يرجع لاستمرار اعتماد تشغيل السكك الحديدية على العنصر البشرى وعدم تطوير بنيتها الأساسية منذ عقود، وهو ما يفسح المجال لوقوع مثل هذه الحوادث.

وأشار الوزير إلى أنه تم إيقاف عدد من مسئولي التشغيل على شبكة السكك الحديدية بمنطقة غرب الدلتا والمنطقة المركزية عن العمل إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية، بالإضافة إلى التحقيقات الجارية مع سائقي القطارين.

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وأكد وزير النقل أمام الرئيس أنه تفقد موقع الحادث وتابع أعمال رفع عربات القطارين المنكوبين من أجل إعادة حركة القطارات بعد توقفها على خط "الإسكندرية - القاهرة" أخذا في الاعتبار حيوية هذا الخط واستيعابه أعدادا كبيرة من الركاب يوميا.

واستعرض عرفات أيضا خلال الاجتماع الجهود التي تقوم بها الوزارة على صعيد تطوير السكك الحديدية وبنيتها الأساسية، مشيرا إلى التعاقد على شراء الجرارات والعربات الجديدة، فضلا عن إدخال نظم الإشارات الكهربائية.

كما أوضح الوزير أنه يتم أيضا التحقيق الفوري في أسباب أعطال وتأخر القطارات في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه جارٍ مراجعة منظومة الجودة بورش الصيانة للتأكد من عدم تسيير أي قطار إلا بعد التأكد التام من سلامته الفنية بما يحقق السلامة والأمان للراكب، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وزيادة أعداد ركاب القطارات.

وشدد الرئيس - بحسب بيان المتحدث باسم الرئاسة- في هذا الصدد على أهمية الإسراع خلال الفترة المقبلة من عملية تحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وبنيتها الأساسية والتوسع في نظم الإشارات الكهربائية بما يقلل من الاعتماد على العنصر البشري ويساهم في الحد من تلك الحوادث ويعزز من إجراءات سلامة الركاب.

كما وجه الرئيس بتشكيل لجان فنية لتقييم عمليات الصيانة وتحديد الاحتياجات من قطع غيار الوحدات المتحركة والبنية الأساسية.