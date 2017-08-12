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بالصور- إعلان حالة الطوارئ في مدينة أمريكية بعد مظاهرات عنصرية 08:11 م السبت 12 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم الألبوم التالى الأزمة في فنزويلا: ترامب يهدد بعمل عسكري.. وكراكاس تعتبره "عمل جنوني"

كتب: محمد الصباغ:أعلن محافظ ولاية فيرجينيا الأمريكية حالة الطوارئ في مدينة شارلوتسفيل، اليوم، مع بعد أعمال عنف واشتباكات إثر مظاهرة لليمين المتطرف المناصر للبيض واجهها مظاهرة أخرى لمجموعات أمريكية مناهضة للفاشية ومؤيدة لحقوق ذوي البشرة السمراء.وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما شهدته المدينة قائلًا إنه على الجميع أن يتحدوا، وأدان "كل الكراهية" التي ظهرت في الاشتباكات. وأضاف عبر حسابه بموقع تويتر: "لا مكان لهذا النوع من العنف في أمريكا".جاءت المظاهرة بساحة جامعة فيرجينيا، اعتراضًا على خطط بإزالة تمثال الجنرال الأمريكي السابق "روبرت إدوارد لي"، واعتبر موقع "يو إس إيه" توداي" أن هناك سبب أخر خلف المظاهرة وهو بحسب ما ذكر أشخاص شاركوا فيها "البكاء على اليمين المتطرف".بدأ الأمر بدعوة لمسيرة احتجاجية تحمل اسم "وحّدوا اليمين"، وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت إن شرطة الشغب حاولت إنهاء الشغب بعد اشتباكات بين المتظاهرين وأخرين مؤدين لإزالة التمثال. وأضافت أن ولاية فيرجينيا، تيري ماكوليف، أعلن حالة الطوارئ واعتبر أن التجمع اليميني غير قانوني.وبدأ الشد والجذب بشكل رئيسي من جانب مجموعات قومية مناصرة لأصحاب البشرة البيضاء وبين مجموعات مناهضة للفاشية، حينما بدأت الحشود في التوجه نحو مكان إقامة تمثال الجنرال "لي"، وهو قائد للقوات الفيدرالية في الحرب الأهلية الأمريكية في الفترة بين 1861 و1865.وتابع موقع "يو إس إيه توداي" أنه خلال إحدى اللحظات، بدأ عشرات الأشخاص في استخدام عصي الأعلام واللافتات الخشبية كسلاح، فيما تقاذف الطرفان الزجاجات على بعضهما البعض.ورفع أحد الجانبين لافتات مناهضة للفاشية ومؤيدة لحركة "بلاك لايف ماتر"، في حين رفع الأخر أعلام الكونفدرالية "العنصرية" وهتفوا بعبارات نازية.ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن القوميين البيض تجمعوا حول التمثال هاتفين "لن تستبدلونا"، وهتفوا أيضًا "اليهود لن يستبدلونا".وأضافت أن مدينة شارلوتسفيل بدأت التحصن لما يشبه غزو متظاهري اليمين المتطرف، وقال أحد المتظاهرين المناهضين لليمين المتطرف لـ"بي بي سي" ، اليوم السبت، إن "هؤلاء الأشخاص ليس لديهم رسالة. رسالتهم هي العنف والكراهية".وعلق حاكم فيرجينيا، ماكوليف، عبر حسابه بموقع تويتر قائلًا إن التصرفات والخطابات في شارلوتسفيل عبر الأربع والعشرين ساعة الماضية غير مقبولة ويجب أن تتوقف. الحق في حرية التعبير لا يعطي الحق في العنف".في حين أدانت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب العنف، وقالت عبر تويتر اليوم أيضًا: "بلادنا تشجع حرية التعبير، لكن دعونا نتعامل دون الكراهية في قلوبنا. لا يأت الخير من العنف".وكتب الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، عبر حسابه بموقع تويتر: "مع حمايتنا لحرية التعبير وحرية التجمع، علينا أيضًا إدانة الكراهية والعنف والسيدة البيضاء".

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