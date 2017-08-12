محافظ القلوبية يفتتح 9 مشروعات قومية في بنها

بنها - أ ش أ:

افتتح محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي 9 مشروعات في مجالات التربية والتعليم والكهرباء والشباب والرياضة والمياه والصرف الصحي بمدينة بنها، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 60 مليون جنيه، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأوضح المحافظ في تصريحات اليوم السبت، أنه تم افتتاح مدرسة دملو الإعدادية المشتركة المكونة من 5 طوابق و23 فصلاً على مساحة 1917 مترًا بتكلفة إجمالية 4.2 مليون جنيه، ومدرسة ميت الحوفيين الرسمية للغات المكونة من 5 طوابق و28 فصلاً على مساحة 2482 مترًا بتكلفة 5.7 مليون جنيه، ومدرسة الرملة الثانوية وبها 15 فصلاً بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليون جنيه، ومدرسة الشهيد محمد مرسي شاهين بكفر عطا الله المكونة من دورين و16 فصلاً على مساحة 3416 مترًا بتكلفة إجمالية 2.3 مليون جنيه.

وفي قطاع الكهرباء، أشار إلى أنه افتتح محطة موزعات كهرباء كفر الجزار لتوزيع التيار الكهربائي وتنظيمه على عدد من المناطق بمدينة بنها ومكونة من 4 خطوط دخول و8 خطوط خروج لخدمة مناطق الفيلات وبطا والوحدة المحلية بكفر الجزار والمرور بتكلفة 20 مليون جنيه.

وفي مجال الشباب والرياضة، لفت المحافظ إلى أنه افتتح ملعبي كرة القدم الخماسي بقرية ميت عاصم وقرية كفر سندنهور التابعين لمركز ومدينة بنها بتكلفة بلغت أكثر من 1.5 مليون جنيه.

ومن ناحية المياه والصرف الصحي، نوَّه محافظ القليوبية إلى أنه افتتح محطة المياه المرشحة بقرية بطا وقرية دجوى بتكلفة إجمالية بلغت 24 مليون جنيه لخدمة أهالي بطا ودجوي وساحل دجوى.​