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وزير الأوقاف يوافق على إحلال وتجديد 3 مساجد بدمياط

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف يوافق على إحلال وتجديد 3 مساجد بدمياط

08:05 م السبت 12 أغسطس 2017

وزير الأوقاف يوافق على إحلال وتجديد 3 مساجد بدمياط

محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

دمياط - محمد إبراهيم:
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تسعى إلى الاهتمام بالمساجد التاريخية في محافظة دمياط، فضلاً عن فرش كل المساجد وترميم وصيانة بعضها، مشيرًا إلى أن وافقت على صرف 60 مليون جنيه لتطوير وفرش المساجد في العام المالي الجديد.

وأوضح وزير الأوقاف، خلال زيارته المحافظة لافتتاح الدورة التدريبية التثقيفية والترفيهية للأئمة اليوم السبت، أنه جرى الإشهار العام عن إحلال وتجديد مسجد الشباب بكفر سعد البلد بناءً على مطالب أهالي المركز، إلى جانب مسجد النصر بمركز فارسكور المسجل ضمن الجوامع الأكثر احتياجًا للإحلال والتجديد.

وبيّن جمعة أنه جرت الموافقة على ترميم وصيانة مسجد الشيخ شطا بالقرية التي تحمل الاسم ذاته، وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، فضلاً عن فتح باب التقديم للاشتراك في مسابقات الأئمة والعاملين بالمحافظة بعد تعيين 19 إمامًا من أبناء دمياط.

ونشر "مصراوي" قبل أيام تقريرًا عن مسجد وضريح الشيخ شطا ثاني مسجد بني في دمياط، والذي يعد من أقدم المزارات الدينية في الإقليم، والذي يؤكد عدد من أهالي القرية أنه معرض للانهيار في أي وقت بسبب كثرة الشروخ في الجدران في الداخل والخارج، مطالبين محافظ دمياط بالتدخل العاجل لترميمه.

ووقع نزاع في وقت سابق بشأن ملكية المسجد بين وزارتي "الأوقاف" و"الآثار"، ما أدى إلى تأجيل عملية ترميمه في الوقت الذي وافقت الحكومة على ترميم

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مصراوي Masrawy

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