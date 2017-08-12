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كولومبيا ترفض "الخيار العسكري" لحل الأزمة في فنزويلا

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مصراوي Masrawy

كولومبيا ترفض "الخيار العسكري" لحل الأزمة في فنزويلا

07:52 م السبت 12 أغسطس 2017

خوان مانويل سانتوس

بوجوتا - (د ب أ):

أعلنت كولومبيا، اليوم السبت، عن رفضها التدخل العسكري من أجل حل الأزمة في فنزويلا.

يأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ، قال فيها أمس الجمعة إن بلاده لا تستبعد الخيار العسكري في التعامل مع الوضع في فنزويلا، وأشار إلى أن الخيار العسكرى مطروح من بين خيارات عديدة تدرسها إدارته.

وذكرت وزارة الخارجية في بوجوتا اليوم :" نحن نرفض الوسائل العسكرية واستخدام القوة في النظام الدولي، وينبغي أن تكون كل الإجراءات سلمية وأن يتم احترام سيادة فنزويلا".

كان نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، أعلن مؤخرا عن اختيار جمعية تأسيسية للدستور وألغى بذلك برلمانا منتخبا، واتهمه منتقدون بتأسيس حكومة استبدادية.

يذكر أن كولومبيا تعد من بين أشد منتقدي الفنزويلية، وقالت الخارجية في بوجوتا :" لقد انتقدنا بصورة واضحة خرق الدستور في فنزويلا، وحتى لو بدا في الوقت الراهن أنه من الصعب البحث عن حل سلمي عن طريق التفاوض، فإننا لا نزال نعتقد أن هذا هو الطريق المناسب".

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مصراوي Masrawy

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