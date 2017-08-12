مصراوي Masrawy

السيسي يوجه بمحاسبة المسؤولين عن حادث قطاري الإسكندرية.. وتحديث السكك الحديدية 08:03 م السبت 12 أغسطس 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - مصراوي:اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل؛ لمتابعة التحقيقات بأن حادث تصادم قطاري الإسكندرية أمس.وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير النقل عرض خلال الاجتماع تقريراً حول نتائج التحقيقات الأولية لملابسات الحادث، وفقاً لما وصلت إليه لجنة التحقيق التي تم تشكيلها على وجه السرعة بالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة الرقابية.وأوضح "عرفات" أن المؤشرات المبدئية تفيد بأن حادث التصادم يرجع لاستمرار اعتماد تشغيل السكك الحديدية على العنصر البشري وعدم تطوير بنيتها الأساسية منذ عقود، وهو ما يفسح المجال لوقوع مثل هذه الحوادث حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم إيقاف عدد من مسئولي التشغيل على شبكة السكك الحديدية بمنطقة غرب الدلتا والمنطقة المركزية عن العمل إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية، بالإضافة إلى التحقيقات الجارية مع سائقي القطارين.وأضاف المتحدث باسم الرئاسة في بيان اليوم، أن الرئيس شدد على سرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية حول أسباب هذا الحادث الأليم، موجهاً بضرورة محاسبة المقصرين فوراً وعدم التهاون معهم أيا كانت مواقعهم، على أن يتم عرض نتائج التحقيقات النهائية عليه فور التوصل إليها وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها حيال محاسبة المسئولين عن الحادث.وذكر السفير علاء يوسف أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع أيضاً الجهود التي تقوم بها الوزارة على صعيد تطوير السكك الحديدية وبنيتها الاساسية، مشيراً إلى التعاقد على شراء الجرارات والعربات الجديدة، فضلاً عن إدخال نظم الإشارات الكهربائية.وأوضح وزير النقل أنه يتم أيضاً التحقيق الفوري في أسباب أعطال وتأخر القطارات في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه جاري مراجعة منظومة الجودة بورش الصيانة للتأكد من عدم تسيير أي قطار إلا بعد التأكد التام من سلامته الفنية بما يحقق السلامة والأمان للراكب، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وزيادة أعداد ركاب القطارات.وأكد الرئيس أهمية الإسراع خلال الفترة القادمة من عملية تحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية على مستوي الجمهورية وبنيتها الأساسية والتوسع في نظم الإشارات الكهربائية بما يقلل من الاعتماد على العنصر البشري ويساهم في الحد من تلك الحوادث ويعزز من إجراءات سلامة الركاب، كما وجه بتشكيل لجان فنية لتقييم عمليات الصيانة وتحديد الاحتياجات من قطع غيار الوحدات المتحركة والبنية الأساسية.

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