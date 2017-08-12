علي جمعة: «لا تدعوا على الحكام.. إحنا اللي ظلمة»

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق: «إنه من الضروي الالتفاف حول الإدارة السعودية»، مشدّدًا على أنها قدمت ما لم يُقدم عبر التاريخ لصالح بيت الله الحرام.

وأضاف جمعة، خلال لقائه اليوم السبت ببرنامج «والله أعلم»، عبر فضائية «سي بي سي»: «إدارة المملكة نجحت نجاحًا باهرًا، ويجب أن نُعظم شأنها، لأنها فعلت ما لم يُفعل على مدار التاريخ، منذ بناء الكعبة على عهد سيدنا آدم».

وتابع عضو هيئة كبار العلماء: «لم ينل المدينة ولا البيت الحرام ما ناله من خدمة الإدارة السعودية، لا العباسيين ولا الأمويين ولا غيرهم فعلوا ما فعلته إدارة آل سعود، التي قدمت خدمات عظيمة للمسجد، فتوسع الحرام أكثر من مرة مع الحفاظ على تراثه».

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واستنكر جمعة دعوات التظاهر داخل المسجد الحرام نصرةً للأقصى، مشيرًا إلى أنه لا يصح الدعاء على الحكام الظلمة، واستكمل: «كنت بدعي عليهم، ولكن الشيخ بتاعي قالي أنت متأكد أنهم ظلمة؟ قولتله لأ ده أنا أسمع بس، فقال النبي قال (أرأيت الشمس فعلى مثلها فاشهد)، قولتله صحيح ده إحنا اللي ظلمة».

وواصل المفتي السابق: «إذا كان الحاكم ليس بظالم فادعوا له، وإذا كان ظالما فادعوا له أيضًا، الدعاء عليه نابع من ثقافة الإخوان وفكر الفتنة».

وأكد أن «التظاهر ليس من التاريخ الإسلامي ولا أساليبه وطرقه، ولو عايزين تقلدوا الغرب قلدوهم براحتكم بس بعيدا عن المقدسات.. البيت الحرام قبلة المسلمين، ومش خط أحمر بس.. ده كل الخطوط».