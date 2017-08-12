أخبار عاجلة

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

علي جمعة: «لا تدعوا على الحكام.. إحنا اللي ظلمة»

Google+ Print
علي جمعة: «لا تدعوا على الحكام.. إحنا اللي ظلمة» علي جمعة: «لا تدعوا على الحكام.. إحنا اللي ظلمة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق: «إنه من الضروي الالتفاف حول الإدارة »، مشدّدًا على أنها قدمت ما لم يُقدم عبر التاريخ لصالح بيت الله الحرام.

وأضاف جمعة، خلال لقائه اليوم السبت ببرنامج «والله أعلم»، عبر فضائية «سي بي سي»: «إدارة المملكة نجحت نجاحًا باهرًا، ويجب أن نُعظم شأنها، لأنها فعلت ما لم يُفعل على مدار التاريخ، منذ بناء الكعبة على عهد سيدنا آدم».

وتابع عضو هيئة كبار العلماء: «لم ينل المدينة ولا البيت الحرام ما ناله من خدمة الإدارة السعودية، لا العباسيين ولا الأمويين ولا غيرهم فعلوا ما فعلته إدارة آل سعود، التي قدمت خدمات عظيمة للمسجد، فتوسع الحرام أكثر من مرة مع الحفاظ على تراثه».

شاهد أيضا

واستنكر جمعة دعوات التظاهر داخل المسجد الحرام نصرةً للأقصى، مشيرًا إلى أنه لا يصح الدعاء على الحكام الظلمة، واستكمل: «كنت بدعي عليهم، ولكن الشيخ بتاعي قالي أنت متأكد أنهم ظلمة؟ قولتله لأ ده أنا أسمع بس، فقال النبي قال (أرأيت الشمس فعلى مثلها فاشهد)، قولتله صحيح ده إحنا اللي ظلمة».

وواصل المفتي السابق: «إذا كان الحاكم ليس بظالم فادعوا له، وإذا كان ظالما فادعوا له أيضًا، الدعاء عليه نابع من ثقافة الإخوان وفكر الفتنة».

وأكد أن «التظاهر ليس من التاريخ الإسلامي ولا أساليبه وطرقه، ولو عايزين تقلدوا الغرب قلدوهم براحتكم بس بعيدا عن المقدسات.. البيت الحرام قبلة المسلمين، ومش خط أحمر بس.. ده كل الخطوط».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة