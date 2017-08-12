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السيسي يبحث مع وزير النقل أسباب حادث قطاري الإسكندرية

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السيسي يبحث مع وزير النقل أسباب حادث قطاري الإسكندرية السيسي يبحث مع وزير النقل أسباب حادث قطاري الإسكندرية

التحرير

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يجتمع الرئيس عبد الفتاح ، الآن مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل لمتابعة نتائج التحقيقات الأولية في أسباب حادث تصادم القطارين أمس بمحافظة الإسكندرية.

وكانت منطقة أبيس، شرق الإسكندرية، شهدت في تمام الثانية والربع بعد ظهر أمس الجمعة، تصادم قطار 13 إكسبريس القاهرة بمؤخرة قطار 571 بورسعيد الإسكندرية، بالقرب من محطة خورشيد، ونتج عن الحادث سقوط جرار قطار 13 وعربتين من مؤخرة قطار 571.

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وأسفر الحادث عن سقوط 41 حالة وفاة و179 مصابا حتى الآن -وفقا لبيان وزارة الصحة.

وأعلنت هيئة السكة الحديد عن تشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب تصادم قطارين بالإسكندرية، موضحة أن أوناش الهيئة توجه لرفع آثار الحادث.

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التحرير

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