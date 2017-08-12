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وزير الثقافة ينفي الخسارة بمعارض الكتب: «بنوزع كتير»

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وزير الثقافة ينفي الخسارة بمعارض الكتب: «بنوزع كتير» وزير الثقافة ينفي الخسارة بمعارض الكتب: «بنوزع كتير»

التحرير

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كتب – محمد عباس

أبدى الكاتب حلمى النمنم وزير الثقافة سعادته لإقامة معرض الكتاب للمرة الثانية على التوالى، بمدرسة صادق الرافعى بمدينة طنطا، مشيدًا بنجاحه فى المرة الأولى العام الماضى.

ونفى وزير الثقافة ما يتردد بشأن عزوف القراء عن الكتب الورقية، معقبا: «معنديش قراءة قلت، وبيجيلى كل يوم إحصائيات وبنوزع كتب كتير، أنا مش جاي أفتتح معرض علشان أخسر إحنا بنبيع كتب كتير».

وأوضح النمنم خلال افتتاحه المعرض اليوم السبت أن ثقافة الغربية ليست فى طنطا فقط، مشيرا إلى أن الوزارة ستتوسع في مختلف الأنشطة بمدن المحافظة وقراها أيضا، لافتا إلى افتتاح معرض آخر للكتاب بمدينة المحلة الكبرى.

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وتابع: «لدينا فى القاهرة معرض من أهم المعارض الدولية ويحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم، ومعرض الإسكندرية للكتاب حصل على ثقة دولية، وأطمح أن يكون لطنطا معرض دولي، ولابد أن تتبوأ مكانتها فى الثقافة والفنون الرفيعة، ولا يصح أن يكون فيها مسجد سيدى أحمد البدوى، ولا تأخذ نصيبا أكبر من الثقافة».

وكشف النمنم تجهيز وزارة الثقافة دار أوبرا بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية والتي من المقرر افتتاحها فى العام المقبل.

وشارك وزير الثقافة افتتاح المعرض كل من اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وهيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية للكتاب، وجابر ساركيس مدير عام قصور الثقافة بالمحافظة، وسط حضور لفيف من المثقفين والأدباء من أبناء مدينة طنطا.

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