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مران الزمالك| كاسونجو يتألق في حراسة المرمى.. وتدريبات تأهيلية لـ«فتحي وإبراهيم»

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مران الزمالك| كاسونجو يتألق في حراسة المرمى.. وتدريبات تأهيلية لـ«فتحي وإبراهيم» مران الزمالك| كاسونجو يتألق في حراسة المرمى.. وتدريبات تأهيلية لـ«فتحي وإبراهيم»

التحرير

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أدى محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق تدريبات تأهيلية في جيمانيزيوم النادي، وذلك قبل التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم، حيث كان يعاني من إصابة بشرخ فى شظية القدم، وخضع لبرنامج تأهيلى في الفترة الأخيرة تمهيدًا لعودته للتدريبات الجماعية للفريق في الفترة القادمة.

كما أدى الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، تدريبات فردية قبل بداية المران الجماعي، وشارك في جزء من المران في مركز حراسة المرمى، وقام عدد من اللاعبين بالتسديد عليه مثل محمد كوفي وحازم إمام وإبراهيم عبد الخالق، إلا أن كاسونجو تألق وتصدى للعديد من الكرات.

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وحرص حسني فتحي ظهير أيمن الفريق، على خوض تدريبات خاصة بجيمانيزيوم النادي، رغم ارتباطه بتجهيزات حفل زفافه غدًا، ورفض اللاعب الغياب عن المران، واكتفى بتدريبات بدنية في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق.

 

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