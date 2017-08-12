تعرض طائرة عسكرية أمريكية إلى حادث بسيط في مطار البحرين

المنامة - (د ب أ)

أعلن الكوماندور بيل إيربان المتحدث باسم القيادة المركزية لسلاح البحرية الأمريكي اليوم السبت أن "طائرة من طراز إف/ إيه-18 إي من سرب الطائرات القتالية (في إف إيه) 146 التابع لحاملة الطائرات يو إس إس نيمتز (سي ي إن 68) غادرت مدرج الطيران وخرج الطيار منها (باستخدام الكرسي القاذف) خلال هبوط اضطراري في مطار البحرين الدولي".

وأضاف إيربان أنه "خلال طلعة جوية انطلقت من حاملة الطائرات نيمتز واجهت طائرة من طراز إف/ إيه-18 إي خللا في المحرك وحاولت تغيير المسار إلى قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. واضطر الطيار إلى عمل هبوط اضطراري في مطار البحرين الدولي لعدم قدرته على الوصول إلى قاعدة الشيخ عيسى. وبسبب الخلل لم يتم التمكن من إيقاف الطائرة على مدرج الطيران وقذف الطيار نفسه خارج الطائرة بينما كانت تغادر مدرج الطيران".

وتابع إيربان قائلا إن "الطيار لم يتعرض لإصابات ويجري التحقيق في الواقعة. وتبذل البحرية (الأمريكية) جهودا داعمة من أجل إعادة فتح مدرج الطيران حتى يستأنف المطار عملياته الطبيعية".

وذكرت وسائل إعلامية محلية أن الطيار نجا وانتشر مقطع فيديو يصور الواقعة عبر الإنترنت وأظهر الطائرة على جانب مدرج المطار .