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تقارير صحفية تشير إلى رغبة ترامب في فحص ممارسات الصين التجارية

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مصراوي Masrawy

تقارير صحفية تشير إلى رغبة في فحص ممارسات الصين التجارية

05:54 م السبت 12 أغسطس 2017

تقارير صحفية تشير إلى رغبة ترامب في فحص ممارسات الصين التجارية

ترامب

واشنطن - (د ب أ)أفادت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم البدء في فحص ممارسات الصين التجارية بصورة رسمية.وقالت (سي إن إن) الأمريكية نقلا عن موظفين رفيعي المستوى بالإدارة الأمريكية إن الرئيس ربما يعلن ذلك في واشنطن يوم الاثنين المقبل وأنه أخبر نظيره الصيني شي جين بينج خلال مكالمة هاتفية تمت مساء أمس الجمعة (بالتوقيت الأمريكي) مقدما عما سيقوم به.كان ترامب أعلن خلال حملته الانتخابية مرارا أنه سيعمل كرئيس للولايات المتحدة ضد الممارسات التجارية "غير العادلة" التي تقوم بها الصين.وأضافت التقارير أن فحص الممارسات الصينية سيتعلق أساسا بما تتهم به بكين من سرقات هائلة لحقوق الملكية الفكرية.ويقول تقرير لشبكة (إن بي سي) الإخبارية إن الولايات المتحدة تقدر الخسائر السنوية للاقتصاد الأمريكي بسبب البضائع المقلدة وقرصنة برامج تشغيل الكمبيوتر والتجسس الصناعي بأكثر من 255 مليار دولار.وأضاف التقرير أن ترامب وجه الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتزر قبل حوالي أسبوع للبدء بدراسة هذا الملف، إلا أن هذه البداية تأجلت بسبب التخوف من اعتراض الصين وقتها على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تشديد العقوبات على بسبب برنامجها الصاروخي والنووي.وصوتت الصين وهي شريك تجاري وحليف لكوريا الشمالية لصالح الإجراءات العقابية على بيونجيانج ما أتاح تصويتا بالإجماع على القرار من جانب أعضاء المجلس.أدى قرار الأمم المتحدة المترتب على المبادرة الأمريكية إلى تأجيج التوتر بين كوريا الشمالية وواشنطن استخدمت فيه اللغة العدائية على كلا الجانبين.وما تزال الولايات المتحدة تأمل في أن تزيد الصين من ضغوطها على كوريا الشمالية لوقف تجاربها على الصواريخ بعيدة المدى.ويرى المراقبون أن لحظة الإعلان عن الدراسة يثير التعجب بناء على هذه الخلفية، لأن الصين يمكن أن تشعر بأنها خدعت من جانب الولايات المتحدة بعد قيامها بهذا التصويت في مجلس الأمن، وفقا لما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز" للأخبار عن أحد الخبراء.وجاء في وسائل إعلام أخرى أن الخطوة الأمريكية المزمعة يمكن أن تسيء إلى التعاون بين الصين وأمريكا في مساعي حل الأزمة في كوريا الشمالية.يقوم ترامب حاليا بممارسة مهامه الرئاسية من نادي الجولف الخاص به في نيو جيرسي فيما وصف ب " عطلة عمل " حيث تجرى تجديدات فى بعض أجزاء البيت الأبيض .لكنه أعلن أنه سيقطع العطلة يوم الاثنين المقبل ويعود إلى واشنطن ليدلي "بنبأ هام".

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