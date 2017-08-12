روني يتألق ويقود إيفرتون للفوز على ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي

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خسر فريق ستوك سيتي المحترف ضمن صفوفه رمضان صبحي، من نظيره إيفرتون، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم في افتتاح مباريات الفريين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز واين روني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 46 ليقود بذلك فريقه لحصد أول 3 نقاط في المسابقة بينما يظل ستوك دون رصيد من النقاط.

وفي اطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي حقق فريق هيدير سفيلد تاون الصاعد حديثًا من دوري الدرجة الأولى، مفاجأة كبيرة بعد فوزه على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة.

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افتتح هيدير أهدافه في الدقيقة 23 عن طريق جويل وارد مدافع كريستال، الذي سجل بالخطأ في مرماه، وأضاف ستيف موني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و78.