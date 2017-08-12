حجازي يهدي وست بروميتش «الفوز الأول» في البريميرليج

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تمكن فريق وست بروميتش ألبيون، من تحقيق الفوز على نظيره بورنموث، بهدف دون رد، في المباراة التي أٌقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب ذا هاوثورنس، لحساب الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف وست بروميتش، الدولي المصري أحمد حجازي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ30 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة يحصد وست بروميتش أول 3 نقاط له في البريميرليج، فيما فشل بورنموث في تحقيق أي نقاط.

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وفي نفس الجولة، حسم التعادل السلبي، مباراة ساوثهامتون وسوانزي سيتي، في على ملعب سانت ميريز.

شهدت المباراة ظهور 3 بطاقات صفراء، بطاقتان من نصيب لاعبي ساوثهامتون (ناتان ريدموند - أوريول روميو فيدال)، وواحدة من نصيب سوانزي جاي فولتون.

وبتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة وحيدة، في الانطلاقة الأولى لهما بالمسابقة.