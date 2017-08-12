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تشيلسي يسقط أمام بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

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تشيلسي يسقط أمام بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي تشيلسي يسقط أمام بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

التحرير

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خسر فريق تشيلسي من نظيره بيرنلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، لحساب الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم فريق بيرنلي في الدقيقة الـ24 عن طريق سام فوكس، قبل أن يضيف ستيفن وارد الهدف الثاني في الدقيقة 39، ثم عاود سام فوكس لتعزيز النتيجة مرة أخرى ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ42 من عمر المباراة.

ونجح تشيلسي في تقليص الفارق في الشوط الثاني، عن طريق المهاجم الجديد الفارو موراتا في الدقيقة الـ69، وديفيد لويز في الدقيقة 87.

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كما تلقى فريق تشيلسي بطاقتين حمراء، كانت من نصيب كل من جاري كاهيل في الدقيقة الـ14، وسيسك فابريجاس في الدقيقة الـ81.

بهذه النتيجة حصل بيرنلي على أول 3 نقاط له في المسابقة، فيما فشل تشيلسي في تحقيق أي نقاط.

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التحرير

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