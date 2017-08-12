الصحة العالمية: مصابو الكوليرا باليمن يقتربون من نصف مليون حالة

صنعاء- (د ب أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن عدد المصابين جراء وباء الكوليرا في اليمن، اقترب من نصف مليون حالة، منذ 27 أبريل الماضي.

وقالت المنظمة في حسابها الرسمي لمكتبها باليمن على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" إنه تم تسجيل أكثر من 496 ألف حالة يشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا في اليمن، مع تسجيل 1966 حالة وفاة، منذ 27 أبريل الماضي.

وأضافت المنظمة أن" هذه الحالات تم تسجيلها في 22 محافظة يمنية، و298 مديرية، دون ذكر المزيد من المعلومات".

ويعاني اليمن من أوضاع صحية متدهورة، حرمت 15 مليون شخص من الحصول على الخدمات الطبية الأساسية.

وتشهد البلاد حربا شديدة منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي المدعومة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعا إنسانية وصحية متدهورة.