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شرطة لندن تفرج عن رجل اعتقلته للاشتباه في دفعه امرأة أمام حافلة

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مصراوي Masrawy

شرطة لندن تفرج عن رجل اعتقلته للاشتباه في دفعه امرأة أمام حافلة

06:27 م السبت 12 أغسطس 2017

شرطة لندن تفرج عن رجل اعتقلته للاشتباه في دفعه امرأة أمام حافلة

ارشيفيه

لندن - (د ب أ)

أفرجت الشرطة البريطانية عن رجل كانت اعتقلته للاشتباه في دفعه امرأة أمام حافلة بينما كان يركض فوق أحد جسور لندن.

وقالت الشرطة اليوم السبت إنه لن يتم اتخاذ أي إجراء قضائي آخر ضد الرجل، 41 عاما، الآن لأنه تم " استبعاده من التحقيق ".

وأظهرت المشاهد التي جرى التقاطها بكاميرا مراقبة اللحظة المرعبة لقيام رجل يركض بدفع امرأة، 33 عاما، في الخامس من مايو لتسقط أمام حافلة مسرعة فوق جسر باتني.

وانحرفت الحافلة وبالكاد تجنبت المرأة. وأصيبت بجروح طفيفة.

ثم عاد الرجل من الاتجاه المعاكس بعد 15 دقيقة وواصل الركض عندما حاولت المرأة التحدث إليه .

وجددت الشرطة مناشدتها للشهود ووصفت الرجل بأنه أبيض في عقده الرابع ذا عينين بنيتين وشعر بني قصير.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام البريطانية، فأن الرجل الذي جرى اعتقاله بشكل خاطئ أمس الأول، هو مصرفي استثماري أمريكي كان في الولايات المتحدة وقت الحادث.

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