العليا للأزمات بأسوان تناقش سيناريو مواجهة السيول أمام المحافظ

أسوان - إيهاب عمران:

عقد محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة العليا للأزمات والكوارث بالمحافظة, بهدف إعداد سيناريو واقعي ومتكامل لمواجهة أي احتمالات للسيول، واحتواء تداعياتها في وقت قياسي وبأقل الأضرار الممكنة، بعيدًا عن العشوائية وسياسة رد الفعل.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على إزالة التعديات على مخرات السيول بعد توجيه إنذارات ثم تنظيم حملات لإزالتها بالتنسيق بين مديرية الأمن والجهات المسؤولة عن الأراضي الواقع في نطاقها هذه التعديات، وخاصة وزارة الري، مع تلافي الملاحظات الخاصة بعناصر منظومة مواجهة السيول.

وأكد على أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق تجارب ميدانية معلنة وأخرى مفاجئة للاطمئنان على جاهزية كل جهة للحدث ومعالجة أوجه القصور والنواقص في المعدات والمهمات وأطقم التدخل، ما يستلزم معه رفع درجة الاستعداد من الآن وإلى نهاية فترة هطول السيول، طبقًا لتقارير وقراءات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه المحافظ كل جهة بتحديد الإجراءات الوقائية لتخفيف آثار وتداعيات السيول حالة حدوثها، وخاصة صيانة وتطهير المخرات والبرابخ والمصارف والترع لتكون لها الصلاحية الهندسية لاستقبال أي كميات من المياه، علاوة على مراجعة المواقع التي تتضمنها خطة مجابهة السيول لإقامة معسكرات الإيواء سواء كانت داخل المدارس أو مراكز الشباب أو الجمعيات الأهلية.​