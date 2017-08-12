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تبحث عن وظيفة.. إليك أفضل 6 وظائف في العالم 05:32 م السبت 12 أغسطس 2017

اليك أفضل 6 وظائف في العالم

كتبت- ندى غنيمهل تحب عملك؟، الى أي مدى انت راضٍ على ما تحصل عليه من أجر مقارنة بمجهودك؟، أسئلة اذا تم تداولها في استطلاع رأي ستأتي النتائج سلبية بشكل كبير، فالكل يستخدم مبدأ حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب بهدف البخث عن مبرر للاستمرار في عمله ولكن على الجانب الآخر هناك بالفعل وظائف يحبها أصحابها.ذكر موقع Bright Side أفضل 6 وظائف في العالم والتي تم اختيارها بعد استطلاع رأي أوضح انه كلما كان العائد المادي كبير ووسائل الترفيه والاجازات كثيرة، كلما كان الموظف محب لعمله، نرصدهم في نقاط:1- شركة تمنح موظفيها اجازه الى المالديفتنفق شركة evolve ، ما يقرب من 400 ألف دولار لارسال 100 موظف في الصيف الى المالديف، حيث يسعى مؤسس الشركة الى راحة موظفيه عن طريق السفر ليزيد دخل الشركة بمعدل 10% في السنة.2- مصنع يعطي إجازة أسبوع للموظفين الذين يمتلكون "كلب" جديدعندما يظهر أحد أفراد الأسرة الجديدة، حتى لو كان ولادة كلب جديد، فإنها دائما تكون عاطفية جدا وتحتاج وقت للتعود على صاحبها، حتى ان العمال في السابق كان مسموح لهم بجلب حيواناتهم الأليفة معهم في البداية ولكن أصبح البديل أسبوع إجازة.3- مدير يشارك أرباحه مع الموظفينيقوم دان برايس مؤسس شركة جرافيتي للمدفوعات بشكر موظفيه عن طريق مكافأة ضخمة، و يشارك بجزء من ارباح الشركة حتي تصل أجور الجميع إلى 70 الف دولار سنوياً4- شركة ألماس تعطي شقق و سيارات لموظفيهاهاري كريشنا للصادرات هي شركة هندية ضخمة مع مئات من العمال التي تصدر الماس، لذلك لا عجب أن الرئيس التنفيذي لديه المال وفير ليقدم 260 سيارة و 400 شقة لموظفيه الأكثر إنتاجية في أبريل من عام 2016. 5- شركة تمنح موظفيها أجازه لمده عام كل 7 سنوات عملساميستر وهو مصمم جرافيك الشهير وصاحب شركة "ساغميستر & والش" يعتقد أنه إذا لم يكن لديك عطلة طويلة،فانه يمكنك ان تفقد إمكاناتك ، فعندما قرر اعطار عطلة طويلة لموظف يدعى ستيفان للتعافي من المرض، لم يتعاف فقط بل أيضا جاء مع الكثير من الأفكار الجديدة التي كان سيجلبها في السنوات ال 7 التالية6- اذا كان منزلك بعيد عن العمل تحصل على سيارةاشترى "أليكس" سيارة لطاهية طعامه تأخر عن العمل على مدار عدة سنوات، أثبتت "فيرونيكا سوليس" الي "أليكس ريوس" أنها كانت أفضل طاه له ولكنها أصيبت بمرض السرطان، اتصلت به وهي تبكي وطلبت منه توظيف شخص آخر للقيام بهذه المهمة لأنها لا تستطيع العمل في هذا الوقت خاصة بسبب سكنها البعيد ، فحل أليكس المشكلة عن طريق شراء سيارة لها وقال"ليس كل يوم يمكننا أن نقدم هذا النوع من الناس للناس، ولكن إذا استطعنا ذلك، لماذا لا نفعل ؟

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