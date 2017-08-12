بعد المغرب للصوص فقط.. طريق كفر العرب - مشتهر «بيت الرعب» بالقليوبية (صور)

التحرير

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اشتكى عدد من أهالي القليوبية من حالة طريق «كفر العرب – مشتهر» الذى بات مصدر رعب للمارين عليه يوميا بسبب غياب الأمن ليلا وانعدام الرقابة عليه.

وقال أحمد سعد، سائق توك توك، لـ"التحرير" إن الطريق يمتلئ بالحفر والمطبات وفى انهيار ببعض المناطق، واستكمل: «للأسف لا يهتم أحد بالكارثة»، مؤكدًا عدم قدرته على العمل لأوقات متأخرة ويضطر للرجوع إلى المنزل قبل المغرب بسبب إنعدام الأمن على الطريق، خاصة في فصل الشتاء.

وطالب السائق المسؤولين بضرورة الاهتمام بحالة الطريق ورفع المخلفات منه، وإصلاح وإنارة أعمدته للحفاظ على أرواح الأبرياء ليلا.

وأيد قوله حامد محمود، من أهالي إحدى القرى المطلة على الطريق، مضيفا أن طريق «كفر العرب – مشتهر» تحول إلى مقلب للقمامة ومخلفات الهدم التى أغلقت الطريق وجعلته ضيقًا مما يهدد بوقوع حوادث فى أى وقت، ولفت إلى قيام سيارات كسح الصرف المنزلى بتفريغ حمولتها فى مصرف بحر البقر الملاصق للطريق مباشرة، متابعا: «العربيات دى بتبهدل الطريق يوميًا ومافيش مسؤول بيتحرك».

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«كان حلو زمان».. عبارة التقط بها نبيل محمد، طرف الحديث، مشيرا إلى أنه يمر من على هذا الطريق يوميا.

وأكد نبيل أن طريق «كفر العرب – مشتهر» تعرض فى السنوات الأخيرة لإهمال شديد وأصبح يتفقد الأمن والأمان، إذ تمت سرقة أسلاك أعمدة الإنارة ما جعل الإضاءة منعدمة ليلا، فضلا عن عدم وجود رقابة أمنية فأصبح مرتعًا للبلطجية وتجار المخدرات، مردفا: «بقينا نخاف نمشي عليه وبالذات بالليل».

من جانبها قالت نجوى العشيرى، رئيس مدينة بنها، فى تصريحات لـ"التحرير"، إنها سترسل لجنة من إدارة المتابعة لعمل مسح للطريق وإعداد تقرير عن حالته وأهم المشكلات للعمل على حلها بشكل فورى خلال الفترة المقبلة.