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نقل ثماني جثث من احياء شهدت احتجاجات الى مشرحة نيروبي (الشرطة)

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مصراوي Masrawy

نقل ثماني جثث من احياء شهدت احتجاجات الى مشرحة نيروبي (الشرطة)

04:49 م السبت 12 أغسطس 2017

نقل ثماني جثث من احياء شهدت احتجاجات الى مشرحة نيروبي (الشرطة)

اقارب فتاة قتلت باطلاق نار في حي ماثاري العشوائي ف

نيروبي (أ ف ب)
اعلن مصدر في الشرطة الكينية السبت نقل ثماني جثث الى مشرحة مدينة نيروبي من ثلاثة أحياء عشوائية شهدت احتجاجات بعد الاعلان عن اعادة انتخاب الرئيس الكيني اوهورو كينياتا لولاية ثانية تستمر خمسة اعوام.

وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته ان "عدد الجثث من احياء ماثاري وكيبيرا وكاوانغوير وصل الى ثمانية منذ الليلة الماضية، وقد نقلت جميعها الى مشرحة المدينة".

وبعد عشر سنوات على اسوأ اعمال عنف انتخابية في تاريخ البلاد قتل فيها 1100 شخص، تلت انتخاب كينياتا مشاهد عنف في معاقل المعارضة في كيسومو (غرب) وعددا من الاحياء العشوائية والشعبية في نيروبي.

وتوعد تحالف المعارضة السبت بمواصلة مساعيه لالغاء نتيجة الانتخابات.

وقال جونسون موثاما المسؤول في التحالف "لن نخاف، ولن نتوقف"، واصفا قمع الشرطة للاحتجاجات بانه محاولة لاجبار التحالف على "الخنوع".

هذا المحتوى من

AFP

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