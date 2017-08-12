"الأعلى للإعلام" يُخفض عقوبة "صبايا الخير" ويُنذر الغيطي

كتبت - هاجر حسني:

عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إجتماعًا، اليوم السبت، برئاسة مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، ناقشت خلاله 3 التماسات مقدمة من قنوات النهار والعاصمة وL.T.C، حول العقوبات التي قررها المجلس ضد برامج (صبايا الخير وإنفراد وصح النوم).

وانته اللجنة في اجتماعها إلى تخفيض مدة عقوبة برنامج صبايا الخير من أربعة أسابيع إلى أسبوعين مع إنذار القناة، مشيرة إلى أنه رغم تقدير اللجنة للدور الإنساني الذي قدمه البرنامج في حلقات كثيرة سابقة والجهد في المجالات الإنسانية، إلا أن اللجنة رأت تخفيض العقوبة إلى أسبوعين مع إنذار القناة.

وفي الالتماس المقدم من قناة العاصمة قررت اللجنة وقف برنامج إنفراد لمدة شهر والإبقاء على عقوبة الإنذار للقناة، معبرة عن تقديرها لموقف إدارة القناة من وضع معايير للأداء الإعلامي ستبدأ تفيذه والإلتزام به.

ووجهت اللجنة خطابًا بالإنذار إلى محمد الغيطي مقدم برنامج صح النوم وقناة L.T.C.

كما وجهت اللجنة خطابًا إلى الإعلامي أحمد موسى لفتت فيه نظره إلى ضرورة إتاحة الفرصة لحق الرد للجميع وذلك بسبب حجبه رأى وزارة التموين في الحلقة التي ناقشت موضوع السلع التموينية.

على الجانب الآخر، تواصل لجان المجلس انعقادها هذا الأسبوع للانتهاء من المسودة الأولى لقانون تداول المعلومات، ووضع معايير إستطلاعات الرأي.

وسيلتقي الأعضاء خلال الأسبوع الحالي مع وزير الاتصالات ومسئولي مجموعة من القطاعات الحكومية وأساتذة القانون للانتهاء من وضع ضوابط مهمة للعمل الإعلامي وضمانات الإفصاح عن رؤوس الأموال والالتزامات الخاصة بالمؤسسات الإعلامية تجاه تطبيق المعايير المهنية.