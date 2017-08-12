أخبار عاجلة

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الأعلى للإعلام" يُخفض عقوبة "صبايا الخير" ويُنذر الغيطي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الأعلى للإعلام" يُخفض عقوبة "صبايا الخير" ويُنذر الغيطي

06:25 م السبت 12 أغسطس 2017

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتبت - هاجر حسني:

عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إجتماعًا، اليوم السبت، برئاسة مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، ناقشت خلاله 3 التماسات مقدمة من قنوات النهار والعاصمة وL.T.C، حول العقوبات التي قررها المجلس ضد برامج (صبايا الخير وإنفراد وصح النوم).

وانته اللجنة في اجتماعها إلى تخفيض مدة عقوبة برنامج صبايا الخير من أربعة أسابيع إلى أسبوعين مع إنذار القناة، مشيرة إلى أنه رغم تقدير اللجنة للدور الإنساني الذي قدمه البرنامج في حلقات كثيرة سابقة والجهد في المجالات الإنسانية، إلا أن اللجنة رأت تخفيض العقوبة إلى أسبوعين مع إنذار القناة.

وفي الالتماس المقدم من قناة العاصمة قررت اللجنة وقف برنامج إنفراد لمدة شهر والإبقاء على عقوبة الإنذار للقناة، معبرة عن تقديرها لموقف إدارة القناة من وضع معايير للأداء الإعلامي ستبدأ تفيذه والإلتزام به.

ووجهت اللجنة خطابًا بالإنذار إلى محمد الغيطي مقدم برنامج صح النوم وقناة L.T.C.

كما وجهت اللجنة خطابًا إلى الإعلامي أحمد موسى لفتت فيه نظره إلى ضرورة إتاحة الفرصة لحق الرد للجميع وذلك بسبب حجبه رأى وزارة في الحلقة التي ناقشت موضوع السلع التموينية.

على الجانب الآخر، تواصل لجان المجلس انعقادها هذا الأسبوع للانتهاء من المسودة الأولى لقانون تداول المعلومات، ووضع معايير إستطلاعات الرأي.

وسيلتقي الأعضاء خلال الأسبوع الحالي مع وزير الاتصالات ومسئولي مجموعة من القطاعات الحكومية وأساتذة القانون للانتهاء من وضع ضوابط مهمة للعمل الإعلامي وضمانات الإفصاح عن رؤوس الأموال والالتزامات الخاصة بالمؤسسات الإعلامية تجاه تطبيق المعايير المهنية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سكرتير عام "الصحفيين": اجتماع مع رؤساء 9 مواقع محجوبة الأسبوع المقبل

    أخبار

  • عبد العال يؤكد مساندته لـ"الأعلى للإعلام" و"الوطنية للصحافة"

    أخبار

  • "الأعلى للإعلام" يناقش ملاحظات الجمهور على الأداء الإعلامي الأسبوع

    أخبار

  • ياسر رزق: صحفيون تعرضوا للاغتيال بسبب موقفهم في مكافحة الإرهاب

    أخبار

إعلان

7d81e7c7d0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح