العثور على جثة "مسن" متحللة داخل "شقته" في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، على جثة مسن متحللة داخل شقته في شبرا الخيمة.

تلقى المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة، بلاغًا من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من "شقة" مسن بمدينة شبرا الخيمة، فأخطر اللواء محمد توفيق حمزاوي، مدير أمن القليوبية.

انتقلت قوات الشرطة إلى "الشقة"، وعثرت على جثة "رجب.ا" 58 عامًا، سمكري سيارات، وبفحص الجثه تبين أنها متحللة، وبها تعفن، وأنه متوفى منذ 4 أيام.

وتبين من تحريات العميد محمد الألفي، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، أن المتوفى منفصل عن زوجته منذ عشر سنوات، ويعيش بمفرده، وأن وفاته طبيعية، ولا توجد ثمة شبهه جنائية.

وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 8289 إداري قسم ثانٍ شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.