نقيب الأطباء السابق عن مقترح تعديل الدستور: يزعزع استقرار البلاد

كتبت-نسمة فرج:

قال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء السابق، وممثل النقابة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مقترحات النائب اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب بشأن تعديل بعض مواد الدستور بمدة حكم الرئيس، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، تزعزع استقرار البلاد.

وأعلن النائب إسماعيل نصر الدين، في بيان الخميس الماضي، أنه سيقدم بعض التعديلات الدستورية التي طرحها من قبل، في بداية دور الانعقاد الثالث المنتظر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل.

وأضاف عبد الدايم في تصريحات لمصراوي-اليوم السبت، أن هناك بعض مواد الدستور غير مفعلة حتى الآن، مطالبًا بضرورة إعطاء الدستور حقه في التفعيل والممارسة.

وفي بيان أصدره عضو مجلس النواب، أوضح أن الفريق القانوني القائم على هذه التعديلات، أدخل عددا من المواد الجديدة، منها المادة 147 من الدستور التى تنص على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".

كما جاء في البيان أنه تم التشاور مع عدد كبير من النواب لتعديل مدة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، مع الإبقاء على ترشحه لمدتين فقط كما جاء في دستور 2014 .