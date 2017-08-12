عضو لجنة الخمسين عن مقترح مد فترة الرئاسة: "كلام فاضي"

كتبت-نسمة فرج:

قال الفنان التشكيلي محمد عبلة، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مقترحات النائب اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب بشأن تعديل بعض مواد الدستور بمدة حكم الرئيس، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة "كلام فاضي".

وأعلن النائب إسماعيل نصر الدين، في بيان له الخميس الماضي، بأنه سيقدم بعض التعديلات الدستورية التى طرحها من قبل، فى بداية دور الانعقاد الثالث المنتظر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل.

وأضاف عبلة في تصريحات خاصة لمصراوي-اليوم السبت، ان تعديل بعض مواد الدستور ليس من اختصاص مجلس النواب فقط موضحًا انه لابد من عرضها في استفتاء شعبي لان التعديل المقترح يتضمن مواد رئيسية وأهمها مد فترة الرئاسة.

وفي بيان اصدره عضو مجلس النواب، أوضح أن الفريق القانونى القائم على هذه التعديلات، أدخل عددا من المواد الجديدة، منها المادة 147 من الدستور التى تنص على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".

كما جاء في البيان أنه بعد التشاور مع عدد كبير من النواب تعديل مدة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، مع الإبقاء على ترشحه لمدتين فقط كما جاء في دستور 2014 .