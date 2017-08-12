بالصور.. وزير الأوقاف: نسعى لاسترداد أراضي التعديات.. وخطة لصيانة مساجد دمياط

دمياط – محمد إبراهيم

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اتخاذ موقفٍ حاسم بشأن ملف التعديات على أراضي الأوقاف، موضحًا أن هناك تقريرًا يجري إعداده لعرضه على المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، مضيفًا أن مال الوقف لا يسقط بالتقادم.

ووافق الوزير، خلال اجتماع عقده مع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم السبت، وعدد من أعضاء مجلس النواب، على تخفيض 25% من ثمن أرض قسم شرطة أول "البندر القديم" لمديرية أمن دمياط، قائلًا إن "الأوقاف" تتعاون طوال الوقت مع وزارة "الداخلية" في الكثير من المهام من أجل تحقيق الأمن والأمان.

وتعهد "جمعة" بوضع عدد من المساجد في دمياط في خطة الإحلال والتجديد والصيانة الدورية المقبلة، موضحًا أن مسجد عمرو بن العاص يعد الأكثر حاجة إلى التطوير والفرش، إلى جانب الدفع بعدد من الأئمة المتميزين لإدارتها، مشيرًا في الوقت ذات إلى أن الوزارة تسعى إلى مواجهة أزمة نقص عدد الأئمة.

وأضاف: "في الأسابيع القليلة المقبلة هناك مسابقات جديدة للأئمة والعمال، ويجب على كل إمام أن يعمل على تطوير نفسه وتثقيفها حتى لا يتجاوزه الزمن، والمعسكر الذي ينعقد في رأس البر اليوم هو الثاني الذي يجري افتتاحه بعد الإسكندرية".

وأجرى وزير الأوقاف زيارة إلى دمياط، اليوم، لافتتاح المعسكر التدريبي للأئمة في رأس البر، بحضور الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب، والذي يهدف إلى إعداد حوالي 150 إمامًا ومفتشًا وقيادة وسطى، ويتطرق إلى ثلاثة قضايا أساسية هي "القيم الأخلاقية والسلوكية"، و"التحديات المعاصرة" و"القضية السكانية".