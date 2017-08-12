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رسميًا.. عمرو جمال إلى بيدفيست الجنوب إفريقي لمدة موسم

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رسميًا.. عمرو جمال إلى بيدفيست الجنوب إفريقي لمدة موسم رسميًا.. عمرو جمال إلى بيدفيست الجنوب إفريقي لمدة موسم

التحرير

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قال عصام سراج، المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي، إنّ الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، وافق على إعارة عمرو جمال، مهاجم الفريق، إلى نادي بيدفيست الجنوب إفريقي.

وأوضح «سراج» أنه فور تلقي العرض الرسمي من جانب بيدفيست، قام برفعه إلى الجهاز الفني، الذي درس العرض جيدًا وأبدى موافقته على إعارة اللاعب لمدة موسم فقط إلى الفريق الجنوب إفريقي.

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وأضاف مدير التعاقدات، أن اللاعب أصّر على البقاء مع الفريق حتى نهاية بطولة كأس ، حيث تقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل، أمام فريق المصري البورسعيدي، على أن يسافر بعدها إلى جنوب إفريقيا.

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التحرير

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