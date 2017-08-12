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الأهلي يلغي معسكره الأوروبي

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الأهلي يلغي معسكره الأوروبي الأهلي يلغي معسكره الأوروبي

التحرير

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استقر الجهاز الفني بالنادي الأهلي، على إلغاء معسكره الأوروبي، والذي كان من المقرر له خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء قرار الجهاز الفني للأهلي، بإلغاء المعسكر الأوروبي نظرًا لضغط المباريات ورغبته في إراحة عناصر الفريق، إضافة إلى غياب العديد من اللاعبين في معسكر منتخب استعدادًا لمواجهة أوغندا في تصفيات كأس العالم، روسيا 2018.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي، في المباراة المقرر لها منتصف شهر سبتمبر المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار إلغاء المعسكر الأوروبي.

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وتلقى الأهلي عرضًا لإقامة معسكرًا في أربع دول أوروبية إضافة إلى تلقيه عرضًا للدخول في معسكر بالسعودية إلا أن الجهاز الفني للأهلي فضل إلغاء معسكراته الخارجية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، في تمام الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في نهائي مسابقة كأس مصر.

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التحرير

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