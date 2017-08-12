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«عمومية نبروه» توافق على تعديل لائحة النظام الأساسي

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«عمومية نبروه» توافق على تعديل لائحة النظام الأساسي «عمومية نبروه» توافق على تعديل لائحة النظام الأساسي

التحرير

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أعلن المستشار محمد عقل، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على عملية التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي نبروه، والتي تمت بمقر النادي، اعتبار من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء نتائج التصويت على اللائحة.

ووافق 275 عضوًا على إقرار التعديلات فى حين رفض 17 عضوًا فقط.

وكان النادى شهد منذ الصباح الباكر توافد الأعضاء من أجل دعم المجلس الحالي في اتخاذ القرارات بعد الطفرة الهائلة منذ تولي مجلس الإدارة المسئولية.

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وبعد انتهاء نتيجة الفرز أعلن المستشار محمد عقل، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ومعه الأستاذ علاء عبدالباقي مدير عام الهيئات القانونية بالشباب والرياضة وباقي أعضاء اللجنة عن موافقة الجمعية العمومية للنادي علي تعديل اللائحة من أجل الصالح العام للنادي ومستقبل الرياضة في نبروه.

ومن جانبه أكد أحمد المسيري، عن تقديره لأعضاء الجمعية العمومية، على هذه الثقة، مؤكدًا أن اكتمال النصاب القانوني للجمعية وموافقتها باكتساح وسام على صدر المجلس ويعكس مدى وعى أعضاء الجمعية العمومية، مضيفًا أنه لن يدخر جهدًا هو مجلسه فى دعم النادي من إحداث طفرة على كافة الأصعدة.

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التحرير

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