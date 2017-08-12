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عامر حسين: لا يوجد ما يمنع مشاركة ثنائي المصري في نهائي الكأس

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عامر حسين: لا يوجد ما يمنع مشاركة ثنائي المصري في نهائي الكأس عامر حسين: لا يوجد ما يمنع مشاركة ثنائي المصري في نهائي الكأس

التحرير

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أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن عبد الله جمعة، ومحمد الشامي، لاعبي المصري المعارين من إنبي، من حقهما المشاركة في لقاء الأهلي بنهائي كأس .

وقال عامر في تصريحات خاصة «للتحرير»، إن نهائي الكأس يخوضه الفريقين بقوائم الموسم الماضي، بدون الصفقات الجديدة، وبالتالي فلا يوجد ما يمنع مشاركة ثنائي المصري «الشامي وجمعة».

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وكانت تقارير صحفية نشرت خلال الساعات الماضية، أن المصري لا يحق له مشاركة الثنائي في المباراة طبقًا لتعليمات «الفيفا» لأن الإعارة تنتهي بمجرد فتح باب القيد للموسم الجديد، وهو ماحدث وبالتالي لا يحق لهما المشاركة مع الفريق البوسعيدي.

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التحرير

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