نائبة عراقية: الانتخابات المقبلة لن تكون صحيحة بدون عودة النازحين
نائبة عراقية: الانتخابات المقبلة لن تكون صحيحة بدون عودة النازحين
05:20 م السبت 12 أغسطس 2017
مجلس النواب العراقي
العراق - (د ب أ):
أفادت عضوة مجلس النواب العراقي لقاء وردي اليوم السبت بأن الانتخابات التي ستشهدها البلاد العام المقبل لن تكون صحيحة ومهنية ما لم يتم إعادة النازحين إلى ديارهم حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.
وقالت وردي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن" انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات المزمع إجراؤها العام المقبل ،لن تكون صحيحة ومهنية، طالما هنالك الآف من النازحين الذين تركوا ديارهم وبالتالي سيحرمون من الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحيهم الأمر الذي سينعكس سلبا على مشروعية الانتخابات" .
وأضافت أن"هناك الآلاف من جماهيرنا في محافظة الأنبار ومنطقة جرف الصخر شمال بغداد ،تركوا ديارهم والبعض منهم أصبح في مناطق تقع تحت سيطرة تنظيم داعش ،وسوف يحرمون من المشاركة في الانتخابات العراقية ..لافتة إلى أن هناك جهات تسعى لاستغلال أصوات هؤلاء لصالحهم، بالتعاون مع جهات حكومية متنفذة".
وطالبت النائبة الحكومة العراقية والتحالف الدولي بالعمل على تحرير مدن غربي العراق ،وتطهير صحراء الأنبار من المتشددين، إضافة الى المساهمة الفعلية بعودة نازحي جرف الصخر التي مضى على تحريرها نحو سنتين ونصف " .
يشار إلى أن الحكومة العراقية قررت إجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في يوم واحد العام المقبل.
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