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السيسي يوجه بمواصلة تطوير الهيئة العربية للتصنيع والتعاون مع الدول الأجنبية

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مصراوي Masrawy

يوجه بمواصلة تطوير الهيئة العربية للتصنيع والتعاون مع الدول الأجنبية

05:13 م السبت 12 أغسطس 2017

السيسي يوجه بمواصلة تطوير الهيئة العربية للتصنيع والتعاون مع الدول الأجنبية

القاهرة - (مصراوي ) :

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعاً مع الفريق عبد العزيز سيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الفريق عبد العزيز سيف عرض خلال الاجتماع تقريراً حول جولته مؤخراً في عدد من الدول الأفريقية شملت كل من نيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار، حيث أكد أن المسئولين في الدول الثلاث أبدوا اهتماماً كبيراً بشراء منتجات الهيئة وفتح أطر جديدة للتعاون وتبادل الخبرات معها في عدد من المجالات، وذلك في ضوء ما تمتلكه الهيئة من قدرات وخبرات كبيرة وما تنتجه مصانعها من مُنتجات عسكرية ومدنية عالية الجودة.

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات مع تلك الدول لاستكمال التباحث حول سبل تعزيز التعاون معها.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الفريق عبد العزيز استعرض خلال الاجتماع كذلك نشاط الهيئة العربية للتصنيع في المجالين العسكري والمدني، موضحاً أن الهيئة تشارك في العديد من المشروعات في المجال المدني، وخاصة مشروعات البنية التحتية، مثل إنشاء محطات تحلية المياه ومشروعات الصرف الصحى وتصنيع معدات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، فضلاً عن صناعة السيارات للاستخدامات المختلفة وصناعة الأجهزة والمعدات الإلكترونية، وذلك بالإضافة إلى دورها الأساسى في تصنيع المعدات والأجهزة العسكرية.

و أشاد الرئيس خلال اللقاء بالدور التنموي الهام الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها مؤسسة اقتصادية صناعية وطنية، مشيراً إلى أهمية مواصلة جهود تطوير الهيئة وتحديثها، فضلاً عن الاستمرار في مساعي الدفع قدماً بالتعاون مع الدول الأجنبية ولاسيما الافريقية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها خلال الفترة القادمة بما يساهم في زيادة تصدير المنتجات المصرية المدنية والعسكرية.

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مصراوي Masrawy

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