النيابة تستدعي الضابط المتهم بالتعدي على ربة منزل أمام أبنائها في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أمرت نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، باستدعاء الضابط المتهم بالتعدي على سيدة أمام أولادها بالطريق العام بمدينة الزقازيق، للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من "م.ي.الـ.ع" 37 عامًا، تتهم فيه "أ.و" ضابط شرطة بمركز الزقازيق، بالتعدي عليها وأبنائها "محمد.خ.م.م.إ" 16 عامًا، و"منة" 14 عامًا، بالضرب وشق ثيابها أمام المارة بالطريق العام "أبو كبير – الزقازيق".

وأشار البلاغ، إلى أن ربة المنزل، وأثناء ركوبها سيارة ميكروباص للذهاب إلى والدتها بأبو كبير، حدثت مشادة بينها وإحدى الراكبات، فاستعانت الأخيرة بضابط الشرطة، الذي حضر بسيارة ملاكي وأطلق أعيرة نارية في الهواء، قبل أن يسب السيدة ويتعدى عليها ونجلها بالضرب وشق ثيابها، والتسبب في كشف عورتها أمام الناس.

وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 38161 جنح مركز الزقازيق لسنة 2017.