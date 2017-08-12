وزير الأوقاف يفتتح الدورة الثقافية للأئمة برأس البر (صور)

دمياط - محمد إبراهيم:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، اليوم السبت، الدورة الثقافية والترفيهية للأئمة، في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وفي حضور الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وفي كلمته، أعرب المحافظ عن تقديره لاختيار دمياط وخصوصًا مدينة رأس البر مقرًا لأعمال الدورة، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات متاحة ومتوفرة لخدمة ضيوف المحافظة.

من جانبه، قال وزير الأوقاف إن تنمية الجانب الثقافي والتعليمي عند الأئمة ضرورة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، لافتًا إلى أن اختيار مدينة رأس البر لإقامة المعسكر يأتي في إطار مساهمة وزارة الأوقاف في تنشيط السياحة الداخلية بمصر، مشددًا على أهمية هذا المعسكر تعليميًا وترفيهيًا.

يشارك في الدورة العشرات من الأئمة والمفتشين والقيادة الوسطى من التابعين لوزارة الأوقاف بمختلف المحافظات، ويحاضر فيها الدكتور أحمد عجيبة، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ومن المنتظر أن يناقش المعسكر ثلاث قضايا أساسية؛ الأولى حول القيم الأخلاقية والسلوكية، ويحاضر فيها الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الأسبق، والثانية حول التحديات المعاصرة، ويحاضر فيها الدكتور الشحات الجندي عضو مجمع البحوث، والثالثة حول القضية السكانية، علاوة على مناقشة قضايا أخرى، يحاضر فيها الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق.​